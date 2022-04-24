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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu! Dünya devine rekor bonservisle gidiyor

24.04.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok Avrupa devinin radarında olan Kerem için dünya devi Arsenal somut adımları atmaya başladı. Arsenal'in Galatasaray'ın kapısını 20 milyon euro ile çalacağı iddia edilirken, sarı-kırmızılıların da bu teklifi kabul edeceği öğrenildi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu! Dünya devine rekor bonservisle gidiyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan genç oyuncu dünya devine gidiyor. İngiltere Ligi'nde mücadele eden Arsenal'in Kerem için girişimleri hızlandırdığı ve önümüzdeki sezon için transferi bitireceği öğrenildi.

ARSENAL KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN 20 MİLYON EUROYU HAZIRLADI

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İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu hazırladı. Sezon sonunda resmi adımı atacak olan Arsenal'in Kerem Aktürkoğlu teklifine Galatasaray'ın vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN EN DOĞRU ADRES ARSENAL"

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Kerem Aktürkoğlu'nun İngiltere Premier Lig'de forma giymek istemesi transferin önünü açarken, İngilizlerin oyuncu için Arsenal'in doğru adres olduğu vurgusu yapması dikkat çekti. Bu arada Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek.

BADOU NDIAYE'NİN REKORUNU KIRACAK

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2017-18 sezonunda Badou Ndiaye'yi 16 milyon euroya Stoke City'ye satan Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bu rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

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Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu 11 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar kontratı bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.


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