Son dakika: Kıbrıs uçağında 'Uçağı patlatacağım' diye bağırmıştı! Karar verildi

Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D. , emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK SORGUSUNDA BOMBA DEDİĞİNİ HATIRLAMADI

Soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede, Kıbrıs'ta üniversite okuyan oğlunun yanına gitmek için uçağa bindiğini söyleyen Nikar D., "Merdivenden uçağa adım atar atmaz sıkıştım. Bağırsaklarımda gaz sıkışması meydana geldi. Koltuğuma oturdum, sağımda ve solumda erkekler vardı. Midem de bulandı. Lavaboya gitmem gerektiğini, çok sıkıştığımı görevlilere söyledim. Ancak görevliler uçağın pistte hareket etmeye başladığını, biraz sonra uçuşa geçeceğini söyleyerek kalkmama izin vermediler. Tam o sırada arka tarafta kadınların benimle ilgili, 'şu kadına bakın, FETÖ'cü gibi, ne diye seni uçağa alıyorlar' gibi sözler duydum. O sözleri duyunca iyice sinirlendim. Rahatsızlığımın da etkisiyle kendimden geçmişim. Bombadan bahsettiğimi hatırlamıyorum ancak patlayıcı anlamında söylemedim. Karnım bomba gibi oldu, patlayacağım anlamında söyledim" dedi.