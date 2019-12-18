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Son dakika: Kıbrıs uçağında 'Uçağı patlatacağım' diye bağırmıştı! Karar verildi

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı. Nigar D., mahkemedeki sorgusunda, "Ben görüntülerde FETÖ'cüyüm demedim. Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Sadece arkadaki yolcuların tahrikleri nedeni ile bu olayları yaşadım." dedi.

Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D. , emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK SORGUSUNDA BOMBA DEDİĞİNİ HATIRLAMADI

Soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede, Kıbrıs'ta üniversite okuyan oğlunun yanına gitmek için uçağa bindiğini söyleyen Nikar D., "Merdivenden uçağa adım atar atmaz sıkıştım. Bağırsaklarımda gaz sıkışması meydana geldi. Koltuğuma oturdum, sağımda ve solumda erkekler vardı. Midem de bulandı. Lavaboya gitmem gerektiğini, çok sıkıştığımı görevlilere söyledim. Ancak görevliler uçağın pistte hareket etmeye başladığını, biraz sonra uçuşa geçeceğini söyleyerek kalkmama izin vermediler. Tam o sırada arka tarafta kadınların benimle ilgili, 'şu kadına bakın, FETÖ'cü gibi, ne diye seni uçağa alıyorlar' gibi sözler duydum. O sözleri duyunca iyice sinirlendim. Rahatsızlığımın da etkisiyle kendimden geçmişim. Bombadan bahsettiğimi hatırlamıyorum ancak patlayıcı anlamında söylemedim. Karnım bomba gibi oldu, patlayacağım anlamında söyledim" dedi.

BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Yaklaşık 1 yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bipolar rahatsızlığından dolayı yatarak tedavi gördüğünü söyleyen Nikar D., savcılık sorgusunun ardından, "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MAHKEMEDE 'BOMBA VAR' DEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Mahkemedeki sorgusunda arkadaki yolcuların kendisine sataştığını söyleyen Nikar D., "Onlar bana sataşınca ben de bomba var dedim. Uçakta elimde tuttuğum Kuran-ı Kerim bana ait değildir. Benim yeğenim Malatya savcısıdır, görevden alındı, yurt dışına çıkış yasağı vardır, bundan etkilendim. Ben görüntülerde FETÖ'cüyüm demedim. Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Sadece arkadaki yolcuların tahrikleri nedeni ile bu olayları yaşadım. 'Ben canlı bombayım, var mısınız' dedim. Bana dokunmamaları için bu şekilde konuştum" dedi.

Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı Kıbrıs uçak

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
çıkartmayın içerden şerefsizi
Allah akıl fikir versin inşallah:))
Ne güzel haber
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