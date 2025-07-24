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Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ufuk Dağ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 10-17 Temmuz'da alınan KPSS-2025/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı 1

T.C. VE ŞİFRE YETECEK

Adaylar, büyük bir merakla bekledikleri sonuçlara, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecekler. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanmaları yeterli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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