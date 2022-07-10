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Son dakika: Levent Tüzemen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a mesaj! "Kulüp arasınlar..."

10.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını Sturm Graz'a karşı oynadı. Sarı - kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve yeni sezonun ilk hazırlık karşılaşmasını tatsız kapattı. Galatasaray'da Emre Akbaba performansıyla dikkat çekerken; spor yazarı Levent Tüzemen'den bazı oyuncular için ağır yorumlar geldi.

Son dakika: Levent Tüzemen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a mesaj! "Kulüp arasınlar..."

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçı Sturm Graz'a karşı oynandı. Sarı - kırmızılılar aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Hamza Akman, sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın oynadığı ilk hazırlık maçı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde sarı - kırmızılı 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu.

İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN YAZISI;

"KULÜP ARAYIN"

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"Okan Buruk'un yerinde olsaydım kaliteleri olmayan Aytaç, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Morutan gibi oyuncuları kampa götürmez, kendilerine "Kulüp arayın" derdim. Zaman kaybı bu isimler, vurdumduymaz halleriyle ve kaptırdıkları toplarla izleyenleri çıldırttı. Keşke hücuma dikine jet hızıyla çıkan Hamza Akman ilk 11'de oynasaydı..."

"HAMZA, EMİN, ALİ, EREN, EFE VE BEKNAZ"

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"Galatasaray'ın geleceği olacak Hamza müthiş etki bıraktı. Ali Turap Bülbül, Eren Aydın, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov artık A takım içinde hep olmalı. Tecrübe kazanmış Emin Bayram pozisyon bilgisini geliştirmeli."

"EMRE AKBABA CİDDİ KATKI SAĞLAR"

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"Tek pasta Oğulcan'a golü attıran ve Aanholt'un golünde (Pozisyon ofsayt değil) pası veren Emre Akbaba ciddi katkı sağlayacaktır. Yürekten oynayan Abdülkerim'i çok beğendim."


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