SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son Dakika: Lider Trabzonspor'da iki sakatlık şoku birden! Edgar ve Hugo...

Son Dakika: Lider Trabzonspor'da iki sakatlık şoku birden! Edgar ve Hugo...

23.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Trabzonspor gelen iki sakatlık haberiyle sarsıldı. 45 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekipte Edgar IE ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.

Son Dakika: Lider Trabzonspor'da iki sakatlık şoku birden! Edgar ve Hugo...
Vitor Hugo

Vitor Hugo

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son Dakika: Süper Lig'de en yakın takipçisinin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Futbolcular Edgar IE ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven,sakatlıkları bulunan futbolcular Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık, Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Güven yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır”

Edgar Ie sezonu kapatırken, Hugo ise Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer mesajı!Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Vitor Hugo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı

Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay el hareketi!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay el hareketi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.