Son Dakika: Lider Trabzonspor'da iki sakatlık şoku birden! Edgar ve Hugo...

Son Dakika: Süper Lig'de en yakın takipçisinin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Futbolcular Edgar IE ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven,sakatlıkları bulunan futbolcular Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık, Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Güven yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır”

Edgar Ie sezonu kapatırken, Hugo ise Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

