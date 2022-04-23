Son dakika: Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasında büyük bir heyecan fırtınası esti. Ligin iki flaş takımını karşı karşıya getiren karşılaşma, tıklım tıklım stadyum önünde oynandı. Maçtan mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor cephesinde ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki vardı.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, verdiği kararlar sonrasında ev sahibi ekibin taraftarları tarafından tepki görmüştü.

MURAT SANCAK, OLAY YARATTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçtan sonra attığı tweet ile gündeme oturdu.

"STATTA OLSAM 3 TANE TELEVİZYON KIRMIŞTIM"

Hakem Uğurlu'ya büyük tepki gösteren Sancak, şu ifadeleri kullandı;

"Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye. Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi, bekliyorum ben de izliyorum. Bu Uğurlu, Yankaya ne olacak?"

Murat Sancak, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçı sonrasında 3 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

