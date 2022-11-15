Son dakika: Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu! Yeni adresi ise tüm dengeleri değiştirecek cinsten...

Son dakika haberleri: Tüm dünya Ronaldo'nun röportajını konuşurken ortaya atılan transfer iddiası gündeme flaş bir giriş yaptı. Manchester United'ta mutlu olmadığını defalarca dile getiren Ronaldo, kendisine ihanet edildiğini ve bebeğini rahatsızlığına bile inanılmayıp, kendisine gitmesi için izin verilmediğini söylemişti.

HOCASI DA ONU İSTEMİYOR

Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag, Ronaldo'nun açıklamalarının ardından yönetimle toplantı yaparak, yıldız oyuncuyu takımda görmek istemediğini ifade etti. Bu toplantının ardından Manchester United, Ronaldo ile ilgili kararını verdi.

RONALDO BEDAVAYA GİDİYOR

Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptıran Bayern Münih'te gol sıkıntısı her geçen gün problem yaratıyor. Bu sıkıntıyı Ronaldo ile gidermek isteyen Alman devi, yıldız oyuncunun bonservisini eline alması halinde görüşmelere başlayacak. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre ise; Ronaldo, Dünya Kupası dönüşü direkt olarak Almanya'ya giderek Bayern Münih ile sözleşme imzalayacak.

ANTRENMANDA BİR GERGİNLİK DAHA

Portekiz ile Dünya Kupası'na hazırlanan Ronaldo, antrenmanda Cancelo ile gerginlik yaşadı. Tüm takım ile arası neredeyse bozulan Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri hayranlarını şoke etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILDI

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cristiano Ronaldo için taraftarlar yıldız oyuncunun Instagram hesabına binlerce yorum bırakmıştı. Dünya basınında da gündem olan bu olayın ardından iki takımın yöneticileri de ortaya çıkan haberleri yalanlamıştı.

