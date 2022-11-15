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  4. Son dakika: Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu! Yeni adresi ise tüm dengeleri değiştirecek cinsten...

Son dakika: Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu! Yeni adresi ise tüm dengeleri değiştirecek cinsten...

15.11.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Tüm dünyada konuşulan transfer konusunun adı: Cristiano Ronaldo! Manchester United'ta geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Portekizli yıldız, verdiği röportajla ortalığı karıştırmıştı. Takımdan ayrılmak için gemileri yakan tecrübeli oyuncunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu. Takımda istenilmeyen Ronaldo, Dünya Kupası dönüşü direkt olarak alacaklarını bırakıp bedelsiz olarak imza atacağı iddia edildi.

Son dakika: Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu! Yeni adresi ise tüm dengeleri değiştirecek cinsten...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: Tüm dünya Ronaldo'nun röportajını konuşurken ortaya atılan transfer iddiası gündeme flaş bir giriş yaptı. Manchester United'ta mutlu olmadığını defalarca dile getiren Ronaldo, kendisine ihanet edildiğini ve bebeğini rahatsızlığına bile inanılmayıp, kendisine gitmesi için izin verilmediğini söylemişti.

HOCASI DA ONU İSTEMİYOR

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Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag, Ronaldo'nun açıklamalarının ardından yönetimle toplantı yaparak, yıldız oyuncuyu takımda görmek istemediğini ifade etti. Bu toplantının ardından Manchester United, Ronaldo ile ilgili kararını verdi.

Takım arkadaşı yüzüne bakmadı, Ronaldo şoke oldu! Takım arkadaşı yüzüne bakmadı, Ronaldo şoke oldu!

RONALDO BEDAVAYA GİDİYOR

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Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptıran Bayern Münih'te gol sıkıntısı her geçen gün problem yaratıyor. Bu sıkıntıyı Ronaldo ile gidermek isteyen Alman devi, yıldız oyuncunun bonservisini eline alması halinde görüşmelere başlayacak. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre ise; Ronaldo, Dünya Kupası dönüşü direkt olarak Almanya'ya giderek Bayern Münih ile sözleşme imzalayacak.

ANTRENMANDA BİR GERGİNLİK DAHA

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Portekiz ile Dünya Kupası'na hazırlanan Ronaldo, antrenmanda Cancelo ile gerginlik yaşadı. Tüm takım ile arası neredeyse bozulan Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri hayranlarını şoke etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILDI

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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cristiano Ronaldo için taraftarlar yıldız oyuncunun Instagram hesabına binlerce yorum bırakmıştı. Dünya basınında da gündem olan bu olayın ardından iki takımın yöneticileri de ortaya çıkan haberleri yalanlamıştı.

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