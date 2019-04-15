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Son dakika! Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını aldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 15.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını alarak göreve başladı.

Son dakika! Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını aldı

Mardin Adliye Sarayı'na gelen Türk, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Türk, halkın iradesiyle seçildiğini belirterek, "Bu hizmeti en doğru şekilde yapmak için bütün gücümüzle çaba içerisinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Halka layık olmak için hep birlikte büyük bir heyecanla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türk, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Buradaki konuşmasında Mardinlilere layık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Türk, "Bugüne kadar yürütülen politikalar, yapılan işlemler, ihaleler ve çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Yapılan işlemleri halkımızla paylaşacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim olacak." dedi.

Kaynak: AA

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ahmet türk mazbata

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ceza Evinden sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilen bu terör seviciye Belediye başkalığı için izin veren kurumada sisteme de lanet olsun Madem belediye başkanlığı yapacak gücü var kalan cezasını çeksin
Adamcağız çok hastaydı hapis yatamadı. Çok vatansever birileri tarafından çıkarıldı. Belediye başkanlığını da yattığı yerdeden yönetecek.
AKP SEÇİMLERİ KAYBETTİ DİYE ÜLKEDE SEÇİM TARTIŞMASI BİTİREMEDİ GİTTİ.
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