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SON DAKİKA | Martin Skrtel, Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Serie A ekibi Atalanta ile kontrat imzalayan Skrtel'in sözleşmesi fiziksel yetersizlik nedeniyle feshedilmişti.

SON DAKİKA | Martin Skrtel, Başakşehir'de

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel'in fiziksel yetersizlik nedeniyle sözleşmesi feshedildi. Slovak oyuncu, Süper Lig takımlarından Başakşehir'le sözleşme imzaladı.

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Martin Skrtel başakşehir Fenerbahçe atalanta

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