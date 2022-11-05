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Son dakika: Mauro Icardi'den tek kişilik şov! Galatasaray - Beşiktaş derbisini sarı - kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı...

05.11.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti. 90 dakikası nefes kesen ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi, maçta iki gol atarak adeta yıldızlaştı. İşte karşılaşmadan detaylar...

Son dakika: Mauro Icardi'den tek kişilik şov! Galatasaray - Beşiktaş derbisini sarı - kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'un sarı - kırmızılıları ile siyah - beyazlılarının mücadelesinde oldukça yüksek bir tempoya sahne oldu. İzleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen dev derbiyi Galatasaray kazandı.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş ise 22 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

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BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ

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Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş etkili geldi. Siyah - beyazlıların hücum oyuncusu Kevin N'Koudou, sol kanattan ceza sahası içine girdi ve arka direğe ortaladı. Cenk Tosun'un gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

GOL PERDESİNİ ICARDI AÇTI

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Müsabakanın 18. dakikasında derbideki ilk gol geldi! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Milot Rashica, arka direkteki Barış Alper Yılmaz'ı gördü. Genç futbolcu da bekletmeden Mauro Icardi'nin önüne bıraktı. Arjantinli yıldız, sol ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

CENK TOSUN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

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Beşiktaş, 28. dakikada bir serbest vuruş kazandı. Gedson Fernandes'in içeriye doldurduğu topu Wout Weghorst indirdi. Cenk Tosun, savunma markajından kurtulup voleyle ağları buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

MERTENS MÜTHİŞ VURDU, MERT AYNI GÜZELLİKTE ÇIKARDI

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Galatasaray, 34. dakikada Beşiktaş ceza sahası yakınlarında bir serbest vuruş kazandı. Sergio Oliveira, sağ kanatta kazanılan atışı yerden sert biçimde ön direğe gönderdi. Topla buluşan Dries Mertens'in topuğuyla yaptğu vuruşu kaleci Mert Günok uçarak çıkardı.

ICARDI YİNE SAHNEDE

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray rakip kaleye yüklenmeye başladı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Sergio Oliveira'nın sol kanattan içeriye yaptığı ortaya Mauro Icardi iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

HAT-TRICK DİREKTEN DÖNDÜ

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Mücadelenin 71. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Mertens'in ceza sahası içine çevirdiği topa Mauro Icardi'nin savunma arkasına sarkıp yaptığı vuruşu direkten döndü. Dönen topa Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşu ise auta gitti.

BU KEZ KEREM DİREĞE TAKILDI

Icardi'nin pozisyonundan 3 dakika sonra Galatasaray kontratağında Kerem Aktürkoğlu, rakibi Tayyip Talha Sanuç'u bire birde geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekti.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart cezalarını tamamlayan Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Ev sahibi takımda Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Yusuf Demir derbinin kadrosuna alınmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ 11'DE

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde hücumun solunda Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon 7 lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

NEF STADYUMU KAPALI GİŞE

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Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Güneş, geçen haftaki mücadeleye savunmanın solunda başlayan Arthur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'a görev verirken, Dele Alli'nin yerine Georges-Kevin N'Koudou'yu on birde sahaya sürdü.

Kaleyi geçen hafta olduğu gibi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Umut Meraş'la kurarken orta sahada Salih Uçan, Josef de Souza ve Gedson Fernandes'i görevlendirdi. Güneş hücum hattını ise N'Koudou, Cenk Tosun ve Wout Weghorst üçlüsüyle oluşturdu.

MASUAKU KADRODAN ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı.

Dün açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem sonrası sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.

DELE ALLI İLK KEZ YEDEK KALDI

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Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı.

Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.

ATIBA İLK KEZ KADRODA

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyen Atiba Hutchinson, derbi maçta takımdaki yerine döndü.

Bir süredir takımla çalışmaya başlayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek soyunduruldu.

EMRECAN UZUNHAN KULÜBEDE

Siyah-beyazlıların genç futbolcularından Emrecan Uzunhan sakatlığını atlatarak derbide kadrodaki yerini aldı.

Beşiktaşlı futbolcu, Bitexen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçlarında forma giyememişti.

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