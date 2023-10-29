SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya kötü haber! 'Lösemiyim' dedi ve anlattı...

Son dakika: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya kötü haber! 'Lösemiyim' dedi ve anlattı...

29.10.2023 17:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'a konuk olan ve rakibini 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkaran Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya kötü haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Nara, sosyal medya hesabından 'lösemiye' yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 galip ayrılmış ve üst üste 9. maçını kazanmıştı. Cimbom'un golcü oyuncusu Mauro Icardi, müsabakada 90 dakika forma giymişti.

EŞİNDEN KÖTÜ HABER GELDİ

74b81e14843543309b58d2764b2dd335

Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli yıldıza eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı.

WANDA NARA: "LÖSEMİYİM"

F9nSOkmWYAA284H

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Nara'nın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da gol yok! Bu sezon bir ilk yaşandı...İstanbul'da gol yok! Bu sezon bir ilk yaşandı...
Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı!Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı!
Cumhuriyetin 100. yılına özel 2 bin 23 kilometre yüzdüCumhuriyetin 100. yılına özel 2 bin 23 kilometre yüzdü
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri ak erden n dakika haberleri maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.