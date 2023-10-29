Son dakika: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya kötü haber! 'Lösemiyim' dedi ve anlattı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 galip ayrılmış ve üst üste 9. maçını kazanmıştı. Cimbom'un golcü oyuncusu Mauro Icardi, müsabakada 90 dakika forma giymişti.

EŞİNDEN KÖTÜ HABER GELDİ

Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli yıldıza eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı.

WANDA NARA: "LÖSEMİYİM"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Nara'nın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi.





