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SON DAKİKA | Mehmet Topal resmen Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SON DAKİKA | Mehmet Topal resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


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başakşehir mehmet topal

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