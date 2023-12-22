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SON DAKİKA: Merakla beklenen derbinin hakemi belli oldu... Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

22.12.2023 14:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Spor kamuoyu geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırı skandalıyla sarsılırken, merakla beklediği derbinin hakemi belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oldu.

SON DAKİKA: Merakla beklenen derbinin hakemi belli oldu... Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

Son dakika haberi: Ankaragücü maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırı sonrasında başlayan tartışmalara günlerdir devam ederken, spor kamuoyu pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakemin yöneteceğini konuşuyordu.

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18. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Hakeme saldırı, VAR'daki tartışmalı kararlar, yabancı hakem tartışmaları ve art arda yapılan karşılıklı sert açıklamalarla tansiyonun giderek yükseldiği Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Özellikle hakem Meler'e yönelik saldırı sonrası tansiyonun giderek yükseldiği ligde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakemin yöneteceği günlerdir tartışılıyordu.

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DERBİYİ ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Alınan karara göre 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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