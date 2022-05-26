Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye beklenmedik cevap! Bu da yapılır mı?

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil bir türlü istenilen performansı yakalayamamış ve kadro dışı bırakılmıştı. Aynı durumu Arsenal'da da yaşayan yıldız oyuncunun kadro dışı kalması camiada şok etkisi yaratmıştı.

FUTBOL DIŞI ÇALIŞMALAR YAPTI, UYARI ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce de Mesut Özil'i eleştirip saha içine odaklanması gerektiğini belirtmişti. Futbol dışı işlerle uğraşan ve ticarete odaklanan Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının nedeni bu olarak gösterilmişti.

MENAJERİNDEN ŞOKE EDEN CEVAP! ''TEK BAŞIMIZA ANTRENMANLARIMIZI SÜRDÜRÜRÜZ!"

Mesut Özil'in menajeriyle görüşme gerçekleştiren Fenerbahçeli yetkililer şoke eden bir cevapla karşı karşıya kaldı. Mesut'un sözleşmesinin devam ettiğini belirten Erkut Söğüt, "Biz Arsenal'de bu gibi durumlarla çok karşı karşıya kaldık. Mesut orada 2-2,5 yılını kadro dışı olarak geçirdi eğer onu affetmeyi düşünmüyorsanız gerekirse tek başına antrenmanlarımızı sürdürür, kontratımızda yazan maddelere sadık kalırız" sözlerini kullandı. Erkut Söğüt'ün bu ifadeleriyle şok olan Ali Koç'un bir hayli sinirlendiği bilgisi gelirken, sarı lacivertli yönetimin Söğüt'e "Kendinize yeni bir kulüp bulun biz gereken kolaylığı göstereceğiz" karşılığını verdiği vurgulandı.

