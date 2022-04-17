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Son dakika: Mesut Özil'e yapılan teklif, canlı yayında açıklandı!

17.04.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçının 8'inden galibiyetle ayrılmış ve taraftarlarını gelecek adına umutlandırmıştı. Ligin 30. haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi. Dilmen, Özil'e teklif yapan takımı açıkladı...

Son dakika: Mesut Özil'e yapılan teklif, canlı yayında açıklandı!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için flaş bir açıklama yapıldı. Özil için gelen teklifi Rıdvan Dilmen duyurdu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup ederek oynadığı son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Sarı - lacivertlilerin yükselişi devam ederken, Süper Lig'in 30. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor canlı yayınında Mesut Özil'e teklif yapan takımı açıkladı.

DİLMEN'İN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

"ÖZİL'İ İSTEYEN KULÜP..."

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"Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek."

BU SEZON MESUT ÖZİL...

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Özil, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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