Son dakika: Mesut Özil'e yapılan teklif, canlı yayında açıklandı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için flaş bir açıklama yapıldı. Özil için gelen teklifi Rıdvan Dilmen duyurdu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup ederek oynadığı son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Sarı - lacivertlilerin yükselişi devam ederken, Süper Lig'in 30. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor canlı yayınında Mesut Özil'e teklif yapan takımı açıkladı.

DİLMEN'İN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

"ÖZİL'İ İSTEYEN KULÜP..."

"Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek."

BU SEZON MESUT ÖZİL...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Özil, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



