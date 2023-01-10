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Son dakika: Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü! Yıllık ücretine ise bir bakan bir daha baktı...

10.01.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Başakşehir ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mesut Özil'in futbolu bırakması beklenirken yeni adresi hayrete düşürdü. Başakşehir'e transfer olduğu günden beri sakatlıklar peşini bırakmayan yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Mesut Özil'e Suudi Arabistan ekibi Al Feiha talip oldu.

Son dakika: Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü! Yıllık ücretine ise bir bakan bir daha baktı...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Son dakika haberleri: Futbolu Başakşehir'de bırakması beklenen Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir... Bu sezon yalnızca 10 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DURMUYOR

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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası kulüpler frene basmıyor. Al Nassr'ın Ronaldo hamlesinin ardından cesaretlenen diğer takımlar büyük isimlere yönelmeye başladı. Mesut Özil'e resmi teklif yapmaya hazırlanan Al Feiha'nın teklifi bile hazır.

YILLIK 8 MİLYON EURO

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Bonuslar hariç Mesut Özil'e yıllık 8 milyon Euro önerek Al Feiha ekibi beklemeye geçti. Nwakaeme'nin formasını giydiği Suudi ekip, küme düşme hattından çıkıp üst sıralara oynamaya başlamıştı. Mesut Özil transferiyle ligde kalmayı garantilemek isteyen Al Feiha, yıldız oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.


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