Son dakika: Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü! Yıllık ücretine ise bir bakan bir daha baktı...

Son dakika haberleri: Futbolu Başakşehir'de bırakması beklenen Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir... Bu sezon yalnızca 10 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası kulüpler frene basmıyor. Al Nassr'ın Ronaldo hamlesinin ardından cesaretlenen diğer takımlar büyük isimlere yönelmeye başladı. Mesut Özil'e resmi teklif yapmaya hazırlanan Al Feiha'nın teklifi bile hazır.
Bonuslar hariç Mesut Özil'e yıllık 8 milyon Euro önerek Al Feiha ekibi beklemeye geçti. Nwakaeme'nin formasını giydiği Suudi ekip, küme düşme hattından çıkıp üst sıralara oynamaya başlamıştı. Mesut Özil transferiyle ligde kalmayı garantilemek isteyen Al Feiha, yıldız oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.