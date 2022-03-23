Son dakika: Mesut Özil, şampiyon takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Son dakika haberleri... Mesut Özil, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Arsenal'da büyük iz bırakan yıldız oyuncunun peşini medya bırakmıyor. Ağzından çıkacak her sözü büyük dikkatle dinleyen İngilizler, bu sefer de şampiyonun kim olacağını sordu. Mesut Özil'den ise ters köşe bir cevap geldi...

ÖNCE LIVERPOOL DEDİ...

Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda bu sorunun kendisine sorulması üzerine şampiyonun Liverpool olacağını söyleyip çok da sürpriz olmayan bir tahminde bulunmuştu. Hatta bu tahmininden sonra sosyal medya hesabına Cityli taraftalar tepki olarak yorumlar yağdırmıştı.

ŞİMDİ YORUMU DEĞİŞTİ! "ŞAMPİYON CITY OLUR"

Geçtiğimiz günlerde İngiliz gazetelerine tekrar röportaj veren Mesut Özil, şampiyonun Liverpool değil, Manchester City olacağını ifade etti. Bu yorumuyla herkesi ters köşe yapan Mesut Özil'e bu sefer de Liverpool taraftarı tepki gösterdi.



