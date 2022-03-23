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Son dakika: Mesut Özil, şampiyon takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

23.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil, gösterdiği performansla toparlanmaya devam ediyor. Geldiği günden beri sürekli bir üst seviyeye çıkmaya çalışan yıldız oyuncudan flaş şampiyonluk tahmini geldi. Süper Lig'de Trabzonspor'un açık ara lider olmasından dolayı Türkiye hakkında yorumda bulunmayan Mesut, İngiltere'de Manchester City'nin şampiyon olacağını söyledi. Bir önceki röportajında Liverpool'u söyleyen Mesut Özil, taraftarlara ters köşe yaparak şaşırttı.

Son dakika: Mesut Özil, şampiyon takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Mesut Özil, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Arsenal'da büyük iz bırakan yıldız oyuncunun peşini medya bırakmıyor. Ağzından çıkacak her sözü büyük dikkatle dinleyen İngilizler, bu sefer de şampiyonun kim olacağını sordu. Mesut Özil'den ise ters köşe bir cevap geldi...

ÖNCE LIVERPOOL DEDİ...

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Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda bu sorunun kendisine sorulması üzerine şampiyonun Liverpool olacağını söyleyip çok da sürpriz olmayan bir tahminde bulunmuştu. Hatta bu tahmininden sonra sosyal medya hesabına Cityli taraftalar tepki olarak yorumlar yağdırmıştı.

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ŞİMDİ YORUMU DEĞİŞTİ! "ŞAMPİYON CITY OLUR"

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Geçtiğimiz günlerde İngiliz gazetelerine tekrar röportaj veren Mesut Özil, şampiyonun Liverpool değil, Manchester City olacağını ifade etti. Bu yorumuyla herkesi ters köşe yapan Mesut Özil'e bu sefer de Liverpool taraftarı tepki gösterdi.


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