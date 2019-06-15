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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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HABER  | 15.06.2019 19:27 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kars ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç ve Niğde'nin batı kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kırıkkale, Zonguldak ve Çorum çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

(AA)


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