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Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul hava durumuyla ilgili sıcaklık ve nem uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman "Hafta boyunca, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması bekleniyor. Kentte nem oranının yüzde 55-60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek." dedi. Cumadan itibaren ise serin ve yağışlı hava geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır İstanbul'un büyük bölümünde gök gürültülü ve sağanağa neden olan sistemin hafta sonu etkisini kaybettiğini söyledi.

İstanbul'un doğu kesimlerinin hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, kuzey kesimlerinin de Karadeniz üzerinde gelen yüksek basıncın etkisinde kalmasının beklendiğini ifade eden Kocaman, bu nedenle hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağını kaydetti.

Kocaman, diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hafta boyunca, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında olan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması bekleniyor. Dün sıcaklıklarda 34 dereceye kadar bir artış oldu. Yarın 30, perşembe 31 derece civarında beklenen sıcaklıklar, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normallerine inecek. Havanın cumartesi günü de parçalı bulutlu olması öngörülüyor."

NEM ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

Ahmet Kocaman, bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de beklendiğini vurgulayarak, "Bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de bekleniyor. Kentte nem oranının yüzde 55-60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek." dedi.

Kocaman, nemden kaynaklı hissedilecek yüksek sıcaklıkların çarpmalara neden olabileceğini belirterek, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve sağlık problemi olanlara öğle saatlerinde güneşte kalmaması uyarısında bulundu.

(AA-İHA)

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