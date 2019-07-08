Son dakika... Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C

Az bulutlu DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı