SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Son dakika: Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da saldırıya uğradı! 25 bin dolar...

Son dakika: Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da saldırıya uğradı! 25 bin dolar...

29.05.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, hırsızların saldırısına uğradı. Motosikletli iki soyguncu, Sertaç Şanlı'nın önünü keserek 25.000 dolar değerindeki saatini çaldı. İşte detaylar...

Son dakika: Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da saldırıya uğradı! 25 bin dolar...

Son dakika haberleri: Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da hırsızların saldırısına uğradı. El Caso'nun haberine göre motosikletli iki soyguncu, Sertaç Şanlı'nın önünü keserek 25.000 dolar değerindeki saatini çaldı.

2023-05-19T180750Z_43625824_UP1EJ5J1ECZF5_RTRMADP_3_BASKETBALL-EUROLEAGUE

Pazar sabahı yaşanan olayda Paseo de Gracia'da yürüyüş yapan Sertaç Şanlı, iki motosikletli soyguncunun önünü kesmesi üzerine saldırıya maruz kaldı. Sertaç'a yaklaşan hırsızlar, oyuncunun kolundaki 25.000 euro değerindeki saati çaldı ve olay bölgesinden hızlıca uzaklaştı.

FJBEae1XwAEl4Yx

Haberin devamında Şanlı'nın hırsızlık esnasında darbe veya yara almamak için soygunculara karşı müdahalede bulunmadı.

FsthcIHWYAI7kLQ

Milli basketbolcunun polis karakoluna yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Güvenlik kameralarının incelenmesine rağmen hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Fe-sAVPXgAEM6s0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!
G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı!Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Hırsız soygun Sertaç Şanlı barcelona saldırı dakika haberleri ak n dakika haberleri ekipleri milli basketbolcu

En Çok Okunan Haberler

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Kritik maç öncesi o ihtimal! Eğer kaybederse...

Kritik maç öncesi o ihtimal! Eğer kaybederse...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.