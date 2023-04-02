Son dakika: Murat Sancak, çok konuşulan o görüntü için konuştu! 'Onyekuru, soyunma odasında fırçayı yedi!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ise Fredrik Midtsjö ile Nicolo Zaniolo kaydetti.

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, son düdüğün gelmesinin ardından Galatasaraylı futbolcuların yanına gitti.

Eski takım arkadaşlarıyla sarılan ve samimi görüntüler sergileyen Nijeryalı futbolcunun bu hareketleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrasında Beyaz TV canlı yayınına başlandı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Sancak'ın o sözleri;

"OPERASYON FALAN YOK"

Erden Timur'un maç sonunda kullandığı ifadelere cevap veren Sancak, "Oynadığın takım Adana Demirspor, öyle yabana atılacak bir takım değil. Bütün eksikliklerimize rağmen iyi oynadık. İki devrede de ikişer net poziyonumuz var. Değerlendirsek iyi olurdu. Erden Timur'u dinledim, operasyon falan yok." dedi.

"GALATASARAY ŞANSLIYDI"

Galatasaray'ın kendilerine göre daha şanslı olduğunu söyleyen Adana Demirspor Başkanı, "Galatasaray maçı hak etti ama biz de iyi oynadık. Şanslı olan taraf Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.

"SOYUNMA ODASINDA FIRÇAYI YEDİ"

Henry Onyekuru'yu maç sonunda uyardığını dile getiren Murat Sancak, "Onyekuru, soyunma odasında fırçayı yedi. Normal değil. Soyunma odasında tebrik edebilirsin, bunu saygıyla karşılarız. Arkadaşların bu kadar emek vermişken, o hareketleri yapamazsın. Sen, Adana Demirspor'un ekmeğini yiyen birisin. Bu hareketler olmaz!" şeklinde konuştu.

