SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Son dakika: Murat Sancak'tan 'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

Son dakika: Murat Sancak'tan 'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

16.02.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalara cevap veren Ahmet Nur Çebi'ye cevap verdi. FETÖ'cü hakemlerle ilgili de konuşan Sancak, "Gerekirse TFF'ye giderek isimleri tek tek vereceğim. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Evet Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır ancak kötü bir niyetim yoktur. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Murat Sancak'tan 'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

Son dakika haberleri... Adana Demirspor-Beşiktaş maçı gündemini korumaya devam ediyor... Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin cevabı sonrası bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...

"KUSURA BAKMASINLAR..."

resmen-acikladi-senol-gunes-besiktasta-1644952944378

Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını söylemesinin ardından Ahmet Nur Çebi'nin bu sözlerini yalanlaması sonrası Murat Sancak bir açıklama daha yaptı. Sancak, "Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Evet Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır ancak kötü bir niyetim yoktur. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR OLAY BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR KARDEŞLİĞİNİ BOZAMAZ"

4fea169b8ea644eb9a502826515c03ba

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki gerilim hakkında da konuşan Sancak, "Beşiktaş ile Adana Demirspor'un dost olduğunu her zaman söyledim. Taraftarı bu konuda uyardım ama hakemin maçı kötü yönetmesi olayların çıkmasına neden oldu. Hiçbir olay Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki kardeşliği bozamaz." dedi.

'FETÖ'CÜ HAKEMLER' İDDİASINA YANIT GELDİ

e9aa215c54444deea2cd2fa154aa3dfc

Hakemlerin içinde FETÖ'cülerin olduğunu açıklamasının ardından TFF'ye bir kez daha yanıt veren Murat Sancak, "Hakemlerin en büyük destekçisi benim ve böyle olmaya devam edeceğim. TFF'ye rica ediyorum, gereken temizliği yapın. FETÖ'cüler zaten herkesin dilinde, bilmeyen yok... İsim vermem gerekiyorsa da isimleri tek tek vereceğim sorun yok." açıklamasını yaptı.

Son dakika… TFF, Murat Sancak hakkında savcılığa başvurduSon dakika… TFF, Murat Sancak hakkında savcılığa başvurdu

"EMRE BELÖZOĞLU'NA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

0x0-emre-belozoglu-basaksehirin-basinda-3te-3-yapti-adana-demirspor-karsisinda-geriden-geldiler-1635793485017

Başakşehir maçı hakkında da konuşan Murat Sancak, "Canımızın yandığı birçok maç var. Mesela Başakşehir maçı... Emre Belözoğlu arkadaşımdır ama ona da hakkımı helal etmiyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak'ın görüntüleri sızdırıldı! Televizyonu kırıyor...Murat Sancak'ın görüntüleri sızdırıldı! Televizyonu kırıyor...
Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör...Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör...
Hagi'den iddialara cevapHagi'den iddialara cevap
Anahtar Kelimeler:
fetö Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Emre Belözoğlu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı!

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı!

Rusya görüntüleri paylaştı: Bölgeden çekiliyorlar

Rusya görüntüleri paylaştı: Bölgeden çekiliyorlar

Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!

Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!

Beklediğimiz teklif gelmezse...

Beklediğimiz teklif gelmezse...

Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...

Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...

Şenol Güneş'e bela okudu! 'İnşallah...'

Şenol Güneş'e bela okudu! 'İnşallah...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.