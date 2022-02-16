Son dakika: Murat Sancak'tan 'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

Son dakika haberleri... Adana Demirspor-Beşiktaş maçı gündemini korumaya devam ediyor... Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin cevabı sonrası bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...

"KUSURA BAKMASINLAR..."

Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını söylemesinin ardından Ahmet Nur Çebi'nin bu sözlerini yalanlaması sonrası Murat Sancak bir açıklama daha yaptı. Sancak, "Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Evet Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır ancak kötü bir niyetim yoktur. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR OLAY BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR KARDEŞLİĞİNİ BOZAMAZ"

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki gerilim hakkında da konuşan Sancak, "Beşiktaş ile Adana Demirspor'un dost olduğunu her zaman söyledim. Taraftarı bu konuda uyardım ama hakemin maçı kötü yönetmesi olayların çıkmasına neden oldu. Hiçbir olay Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki kardeşliği bozamaz." dedi.

'FETÖ'CÜ HAKEMLER' İDDİASINA YANIT GELDİ

Hakemlerin içinde FETÖ'cülerin olduğunu açıklamasının ardından TFF'ye bir kez daha yanıt veren Murat Sancak, "Hakemlerin en büyük destekçisi benim ve böyle olmaya devam edeceğim. TFF'ye rica ediyorum, gereken temizliği yapın. FETÖ'cüler zaten herkesin dilinde, bilmeyen yok... İsim vermem gerekiyorsa da isimleri tek tek vereceğim sorun yok." açıklamasını yaptı.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Başakşehir maçı hakkında da konuşan Murat Sancak, "Canımızın yandığı birçok maç var. Mesela Başakşehir maçı... Emre Belözoğlu arkadaşımdır ama ona da hakkımı helal etmiyorum." dedi.

