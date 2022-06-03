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Son dakika: Murat Sancak'tan olay yaratan sözler! "VAR kayıtlarını dinledim, hakemi çağırıyorlar ama gitmiyor"

03.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, olay yaratan açıklamalarda bulundu. 14 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hakkında konuşan Sancak, karşılaşmanın VAR kayıtlarını öğrendiğini itiraf etti. Hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu izlemeye gitmediğini dile getirdi. Sancak'ın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü...

Son dakika: Murat Sancak'tan olay yaratan sözler! "VAR kayıtlarını dinledim, hakemi çağırıyorlar ama gitmiyor"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 2021/22 sezonunda yükselen, yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, çok kritik açıklamalarda bulundu. Mavi Şimşekler'in başkanından VAR kayıtlarıyla ilgili flaş bir itiraf geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

OLAY İTİRAF

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14 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Murat Sancak; müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediğini söylerken, o mücadelede televizyon kırmasıyla ilgili de konuştu.

"VAR KAYITLARINI DİNLEDİM"

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Olaylı geçen Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını dinlediğini ifade eden başkan Sancak, "Beşiktaş maçındaki VAR konuşmalarını öğrendim! Sarper Barış Saka'nın hakkını yemişim! Gökhan İnler'in pozisyonunda çağırmış ama Ali Şansalan VAR'a gitmemiş. VAR konuşmalarını TFF'den öğrendim, başka yerden öğrensem söylerdim." şeklinde konuştu.

"YAPMAMAM GEREKİYORDU"

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Yine aynı maçta televizyon kırmasıyla ilgili konuşan Murat Sancak, "O gün gayriihtiyari televizyonu aldım elime. Yapmamam gerekiyordu. Daha önce ceza alsan bile tribünde izliyordun. Sahaya ve odaya inemiyordun. Bir başkanın maç izleme cezasını elinden almamalısın, suçtur bu." dedi.

NE OLMUŞTU?

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

90 dakika boyunca iki tarafın da karşılıklı olarak sıkça pozisyonlara girdiği maçta Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Beşiktaş ceza sahası içinde Necip Uysal ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı.

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu devam ettirmiş ve VAR'a gitme ihtiyacı duymamıştı.

SON DAKİKALARDA OLAY

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Mücadelenin son dakikaları ise adeta nefes kesmişti. 90+2. dakikada beraberlik golünü bulan Adana Demirspor, 90+5. dakikada bir gol daha bularak öne geçmiş ancak Mavi Şimşekler'in sayısı, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

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