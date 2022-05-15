Son dakika: Ne yaptın Uğurcan Çakır! Trabzonspor - Altay maçında hata sonrası inanılmaz pozisyon...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'un Altay'ı ağırladığı karşılaşmada bordo - mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın bir pozisyonda yaptığı hata dikkat çekti.

Milli file bekçisi, mücadelenin 27. dakikasında kendisine atılan geri pas sonrasında ceza sahası içindeki arkadaşına topu atmak isterken vuruşu kısa kaldı.

Altay'da Leandro Kappel hemen araya girerek topu kaptı ve karşı karşıya pozisyonda golle burun buruna kaldı. Kappel vuruşunu yapmak isterken, ayağı kaydı ve Trabzonspor savunması araya girince Altay, net bir gol fırsatından yararlanamadı.

İŞTE O POZİSYON...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

