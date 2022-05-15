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Son dakika: Ne yaptın Uğurcan Çakır! Trabzonspor - Altay maçında hata sonrası inanılmaz pozisyon...

15.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Altay'ı konuk ettiği karşılaşmada Uğurcan Çakır'ın yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu! Kendisine atılan geri pas sonrası topu arkadaşına iletmek isteyen başarılı file bekçisinin vuruşu kısa kalınca Altaylı futbolcular araya girdi. Topu kapan Leandro Kappel, ceza altıpas içinden şut atmak isterken kaydı ve net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. İşte o pozisyon...

Son dakika: Ne yaptın Uğurcan Çakır! Trabzonspor - Altay maçında hata sonrası inanılmaz pozisyon...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'un Altay'ı ağırladığı karşılaşmada bordo - mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın bir pozisyonda yaptığı hata dikkat çekti.

Milli file bekçisi, mücadelenin 27. dakikasında kendisine atılan geri pas sonrasında ceza sahası içindeki arkadaşına topu atmak isterken vuruşu kısa kaldı.

Altay'da Leandro Kappel hemen araya girerek topu kaptı ve karşı karşıya pozisyonda golle burun buruna kaldı. Kappel vuruşunu yapmak isterken, ayağı kaydı ve Trabzonspor savunması araya girince Altay, net bir gol fırsatından yararlanamadı.

İŞTE O POZİSYON...

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Trabzonspor Altay Uğurcan Çakır son dakika haberi
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