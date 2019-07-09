Son dakika! Oğuz Haksever emekliliğini istedi

Independent Türkçe'nin haberine göre gazeteci ve TV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği öne sürüldü.

Oğuz Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, mikrofonunun açık kaldığının farkında olmadan "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." dediği duyulmuştu.

Haberin yayılmasının ardından Oğuz Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı.

Oğuz Haksever'in geçen ay ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti temaslarını aktaran bir haberin ardından, kameranın stüdyoya döndüğü sırada rejiye yönelik gösterdiği tepki canlı yayına yansımış, durumu fark edince hızlı refleks göstererek haberleri sunmaya devam etmişti.

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR?

TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başlayan Haksever, Show TV, Kanal 6 ve atv haber merkezlerinde çalıştı, bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülen Oğuz Haksever 1990'lardan beri TV gazeteciliği yapıyor.

