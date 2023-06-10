Son dakika: Okan Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmiş ve şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Derbi galibiyeti sonrası şampiyonluk kutlamasını yapan sarı - kırmızılılarda yeni sezon çalışmaları da başlamıştı.

TIELEMANS GÜNDEMDEYDİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Leicester City ile sözleşmesi biten Youri Tielemans gelmişti.

'COME TO GALATASARAY'

Hatta teknik direktör Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında "Tielemans için 'Come to Galatasaray' kampanyasına başlayalım' ifadelerini kullanmıştı. Bu çağrı sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Instagram hesabını yorum yağmurunu tutmuştu.

Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilen Belçikalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Premier Lig ekibi Aston Villa, Youri Tielemans ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcu; geride bıraktığımız sezonda Leicester City formasıyla 37 resmi maça çıktı, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



