SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Okan Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika: Okan Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Transfer resmen açıklandı...

10.06.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Sarı - kırmızılılar, Avrupa macerasını sürdürmek için iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündeme bonservisi elinde olan Youri Tielemans gelmişti. Hatta Okan Buruk da 'Come to Galatasaray' diyerek oyuncu için taraftarları harekete geçirmişti. Premier Lig ekibi Aston Villa, sürpriz bir şekilde oyuncunun transferini açıkladı.

Son dakika: Okan Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmiş ve şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Derbi galibiyeti sonrası şampiyonluk kutlamasını yapan sarı - kırmızılılarda yeni sezon çalışmaları da başlamıştı.

TIELEMANS GÜNDEMDEYDİ

2023-05-15T184547Z_1025310922_UP1EJ5F1G49FA_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LEI-LIV-REPORT

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Leicester City ile sözleşmesi biten Youri Tielemans gelmişti.

'COME TO GALATASARAY'

2023-05-28T154453Z_1725837260_UP1EJ5S17QSNP_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LEI-WHU-REPORT (1)

Hatta teknik direktör Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında "Tielemans için 'Come to Galatasaray' kampanyasına başlayalım' ifadelerini kullanmıştı. Bu çağrı sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Instagram hesabını yorum yağmurunu tutmuştu.

Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilen Belçikalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

2023-05-15T212546Z_126227024_UP1EJ5F1NIXJU_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LEI-LIV-REPORT

Premier Lig ekibi Aston Villa, Youri Tielemans ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcu; geride bıraktığımız sezonda Leicester City formasıyla 37 resmi maça çıktı, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldiLiverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi
Enner Valencia dönemi sona erdi!Enner Valencia dönemi sona erdi!
Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Leicester City son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri youri tielemans dakika haberleri spor toto ak bıraktı spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi

Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi

''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun bu görüntüsüne tepki yağıyor!

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun bu görüntüsüne tepki yağıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.