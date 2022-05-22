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Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! "Göreve hazırım!"

22.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezonu tarihi bir kaosla geçiren ve hedeflerinden çok uzakta kalan Galatasaray'ı 11 Haziran'da çok kritik bir seçim bekliyor. Burak Elmas ve yönetiminden görevi devralacak olan yeni ekibin hangi teknik direktörle yola devam edeceği merakla beklenirken, Galatasaray ile adı anılan Okan Buruk'tan flaş itiraflar geldi. Buruk'un açıklamaları, sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! "Göreve hazırım!"

Son dakika haberleri: Sezona başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray'da önce Terim ile yollar ayrılmış sonra ise başkan Elmas, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemişti. 11 Haziran'da seçime gidecek olan sarı - kırmızılı camiada yeni sezonda hangi teknik direktörün görev yapacağı belirsizliğini koruyordu. Nuri Şahin ve Fatih Terim'in yanı sıra Okan Buruk da taraftarların konuştuğu isimler arasında yer alıyordu.

Son zamanlarda Galatasaray ile adı anılan teknik direktör Okan Buruk, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Okan Buruk

Süper Lig'de birçok takım çalıştırdım. Galatasaray'a birçok şekilde rakip oldum. Onun içerisinde tabii ki duygularımı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım. Teknik direktörlük yolunda Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Tabii ki hep söylüyorum bunu. Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim.

"GALATASARAY'I KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

OKAN BURUK

En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum.

"SOKAK BİR AYNA"

Okan Buruk

Birçok insandan bunu alabilmek de çok önemli. Sokak bir ayna tabii ki. Sokaktan size insanlar sevgisini ilgisini gösteriyor. Birçok yerden bunu duymak çok önemli, çok değerli. Bir sonraki teknik adam olarak beni görmeleri bu anlamda önemli.

"DEĞİŞİM OLURSA GALATASARAY'I İSTERİM"

Okan Buruk

O yüzden inşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Galatasaray'da ilerleyen zamanlarda bir hoca değişikliği olacaksa, tabii ki mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Onun dışında bir değişim olursa, tabii ki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmayı isterim.

"HAYIRLISI OLSUN"

Okan Buruk

Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok isterim. Ama dediğim gibi hayırlısı en doğru zamanda olsun. Benim için doğru zaman olduğuna inanıyorum.

"GALATASARAY'A HAZIRIM"

okan buruk

Kendim bu anlamda hazır hissediyorum. Olursa tabii ki seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim.

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDEN ÇOK İSTERİM"

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Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi. Hep bekledim. Yani aslında kendime takım aramıyorum. Ama Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi olursa ben de maddi-manevi hiçbir şey düşünmeden camiaya hizmet etmeyi çok istiyorum.

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