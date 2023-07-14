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  4. Son dakika: Okan Buruk, taraftarları heyecanlandırdı! Mauro Icardi için ilk kez bu kadar net konuştu!

Son dakika: Okan Buruk, taraftarları heyecanlandırdı! Mauro Icardi için ilk kez bu kadar net konuştu!

14.07.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk; Mauro Icardi transferi, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında çıktığı üçüncü hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Generali Arena'da oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Tecrübeli çalıştırıcı; Mauro Icardi transferi, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte Buruk'un sözleri;

"HENÜZ İMZALAR ATILMADI"

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"Icardi'de henüz imzalar atılmadı. Ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra maçtan 1 gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. O sürede durumu belli olursa görmek istiyoruz. Şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz."

"BARIŞ'A BİR ŞEY OLMASIN İSTİYORUZ"

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"Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli."

"MERTENS İLE İLGİLİ BİZE ULAŞAN BİR ŞEY YOK"

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"Mertens'le ilgili bize ulaşan bir şey yok. Sosyal medyadan okuduk. Bana ulaşan bir şey yok. Çok önemli bir maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah."

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