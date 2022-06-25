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SON DAKİKA: Ölümden döndü! Millilerin o anı kamerada...

25.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Hırvatistan'da gerçekleştirilen 'Gelişim Turnuvası' nedeniyle Porec kentinde bulunan Futsal U19 Milli Takımımız'dan anlamlandıran hareket. Akşam yemeği sonrası denize giren Hırvat bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirirken, o esnada orada bulunan milli takımımız vatandaşı kurtardı. İşte o anlar...

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden Futsal U19 Milli Takımımız, turnuvada çıktığı üçüncü mücadelede Polonya U21 Takımı'na 11-5 mağlup olmuştu. Turnuvadaki ilk 3 karşılaşmasında da Slovenya ve İspanya'ya yenilen milliler sahada yenilse de saha dışında gönülleri kazandı.

HAYATINI KURTARDILAR!

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Porec kentinde bulunan milli takımımız, yediği yemek sonrası serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir Hırvat vatandaşın hayatını kurtardı. U19 Milli Takımımızın vatandaşı kurtarma anları kameralara böyle yansıdı...


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Hırvatistan Türkiye son dakika haberi
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