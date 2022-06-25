SON DAKİKA: Ölümden döndü! Millilerin o anı kamerada...

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden Futsal U19 Milli Takımımız, turnuvada çıktığı üçüncü mücadelede Polonya U21 Takımı'na 11-5 mağlup olmuştu. Turnuvadaki ilk 3 karşılaşmasında da Slovenya ve İspanya'ya yenilen milliler sahada yenilse de saha dışında gönülleri kazandı.

HAYATINI KURTARDILAR!

Porec kentinde bulunan milli takımımız, yediği yemek sonrası serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir Hırvat vatandaşın hayatını kurtardı. U19 Milli Takımımızın vatandaşı kurtarma anları kameralara böyle yansıdı...



