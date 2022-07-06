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  4. Son dakika: Ortalık karıştı! Erman Toroğlu Şenol Güneş'e öyle bir yanıt verdi ki

Son dakika: Ortalık karıştı! Erman Toroğlu Şenol Güneş'e öyle bir yanıt verdi ki

06.07.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Geçtiğimiz günlerde yazdığı kitapta kendisi hakkında 'şike' iddiasında bulunan Erman Toroğlu için mahkemeye başvuran A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Şenol Güneş, mahkemeye Toroğlu'nun kitabının satışının durdurulması ve ünlü yorumcunun konu hakkında konuşmasının engellenmesini talep etmişti. Mahkeme bu talebi reddederken, Erman Toroğlu'dan Şenol Güneş'e ilginç bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Ortalık karıştı! Erman Toroğlu Şenol Güneş'e öyle bir yanıt verdi ki

Son olarak A Milli Takım'dan teknik direktörlük görevini yürüten 70 yaşındaki tecrübeli futbol adamı Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Hamit Turan'ın yazdığı "Oynadım, Oynattım, Oynatalım - Erman Toroğlu Kitabı" isimli kitapta Toroğllu'nun, Şenol Güneş 1977 yılında şike yaptığına yönelik iddiaları sonrası kendisine yönelik 'Mahkemeye vermezsen adam değil' sözleri üzerine Toroğlu'nu mahkemeye vermişti.

MAHKEME TÜM DELİLLERİ İSTEDİ!

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Tecrübeli teknik adam avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Manevi Tazminat davası için başvuruda bulundu. Mahkeme, dava dilekçesinin tebliğinden sonra 2 haftalık süre içerisinde Toroğlu'ndan öne sürülen iddiaya dair tüm delillerin sunulmasını talep etti.

"KONUŞMASIN, SATIŞ DURDURULSUN"

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Öte yandan Şenol Güneş, İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, "Oynadım Oynattım Oynatalım-Erman Toroğlu Kitabı" isimle yayında kendisini şikeyle suçlayan ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu için konuşma sınırı istedi, Toroğlu'nun kitaba dair konuşmasının engellenmesini ve bu doğrultuda bir tedbir kararı verilmesi talep etti. Ünlü teknik adam, kitabının satışının durdurulması için de ayrıca ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu da gelen bilgiler arasındaydı.

MAHKEME REDDETTİ!

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Mahkeme ise Güneş'in kitabın satışının durdurulmasını talebini reddetti. Mahkeme, Toroğlu'nun kitabı hakkında konuşmasına dair istenen talebi de reddetti ancak bir şerh düşerek. Mahkeme, Erman Toroğlu'nun, Şenol Güneş'in adının geçtiği bölümlere konuşma sınırı getirilmesini ise kabul ederken, buna karşı bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz yolunun ise açık olduğuna hükmetti. Toroğlu'nun da avukatları aracılığıyla Güneş'in kısıtlama talebine karşı itirazda bulunacağı öğrenildi.

TOROĞLU'DAN 'SUS' TALEBİNE YANIT!

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Şenol Güneş'in mahkemeye bulunduğu konuşma yasağı talebi sonrası, ünlü yorumcu Erman Toroğlu'dan hayli ilginç bir yanıt geldi. Toroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ağzını bantladığı bir fotoğrafına "Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim!" notunu düştü. Toroğlu'nun bu paylaşım kullanıcılar tarafınca binlerce yorum aldı.


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Erman Toroğlu Şenol Güneş a milli futbol takımı
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