Son Dakika: ÖSYM duyurdu! İşte KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı. ÖSYM yaptığı açıklamada "2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı" ifadelerini kullandı. Peki, sınav soruları ve cevap anahtarlarının tamamına nereden ulaşılacak? İşte detaylar...

ÖSYM'nin açıklamasında "02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10’ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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