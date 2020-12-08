SON DAKİKA! PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG - Başakşehir maçının 14. dakikasında yardımcı antrenör Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Başakşehir teknik heyeti ve futbolcuları, yardımcı hakemin Webo'ya "ırkçı" ifadeler kullandığı gerekçesiyle soyunma odasına gitti!

AÇIKLAMA GELDİ!

Başakşehir'den açıklama: "Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor."

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdaş, "4. hakem maçta olursa sahaya çıkmayacağız. Eğer 4. hakem maçta görev almayacaksa maça çıkabiliriz."

SKANDAL!

beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün: "4. hakem Webo'ya Negro dedi. Webo bu söz sonrası adeta çılgına döndü. 4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu. Webo da bunu duydu. Okan Hoca da çılgına döndü. Özellikle Demba Ba, yedek kulübesinden çıkıp hakemlerin yanına geldi."

NEYMAR VE MBAPPE İSYAN ETTİ!

Webo'ya karşı yapılan ırkçılığın ardından PSG futbolcuları Neymar ve Mbappe hakeme adeta isyan etti. 4. hakemin de oyundan atılmasını söyleyen futbolcuları hakem çok zor sakinleştirdi.

Detaylar geliyor...

