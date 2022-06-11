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  4. Son dakika: Real Madrid, 100 milyon euro'luk transferi açıkladı! Sırada Neymar mı var?

Son dakika: Real Madrid, 100 milyon euro'luk transferi açıkladı! Sırada Neymar mı var?

11.06.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Real Madrid, Kylian Mbappe'nin PSG'de kalmasının ardından Fransız oyuncunun transferini rafa kaldırmıştı. Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu dev kulüp, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni'yi transfer ettiğini açıkladı.

Son dakika: Real Madrid, 100 milyon euro'luk transferi açıkladı! Sırada Neymar mı var?
Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Monaco
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Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, yeni sezon öncesinde transfere hızlı bir giriş yaptı.

6 YILLIK

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İlk transferini Chelsea ile sözleşmesi sona eren Alman savunma oyuncusu Antonio Rudiger'i alarak yapan Madrid ekibi, uzun süredir transferi konusunda çalışmalarını sürdürdüğü Aurelien Tchouameni'yi de 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

100 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, bu transfer için Monaco'ya 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı bonuslarına göre bu miktar, 100 milyon Euro'ya kadar ulaşabilecek. Madrid ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 Haziran Salı günü sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından imza töreni düzenleneceğini belirtti.

50 MAÇ

Tchouameni, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 50 maçta 3 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Kylian Mbappe transferini rafa kaldıran Real Madrid'in bu kez Neymar'ın peşinde olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea
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