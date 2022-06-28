Son dakika: Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez Ankaragücü'ne transfer oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'i 70 puanla şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Ankaragücü, transfer sezonuna damgasını vuracak ismi resmen açıkladı. Sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı."

KARİYERİ

Real Madrid altyapısından yetişen ve Ağustos 2016'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Jese Rodriguez, daha sonra Las Palmaz, Stoke City, Real Betis ve Sporting takımlarında forma giydi. Son olarak 2021 yılında PSG ile biten sözleşmesinin ardından Las Palmas'ın yolunu tutan İspanyol futbolcu, kontratının sona ermesinin ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

???? Jese Rodriguez;



???????? Real Madrid

???????? PSG

???????? Las Palmas

???????????????????????????? Stoke City

???????? Real Betis

???????? Sporting

???????? Ankaragücü pic.twitter.com/w14HaADkhy — Mynet Spor (@mynetspor) June 28, 2022

40 MAÇ, 10 GOL - 6 ASİST

Geçtiğimiz sezon Las Palmas formasıyla 40 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

REAL MADRID'DE PARLADI

Altyapısından yetiştiği Real Madrid formasıyla 94 resmi maça çıkan Jese Rodriguez, hızıyla dikkat çekerken bu süreçte 18 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.

PSG KARİYERİ HAYAL ETTİĞİ GİBİ OLMADI

2016 yılında 25 milyon euro'ya PSG'nin yolunu tutan Jese, PSG'de üst üste sakatlıklar yaşadı ve form tutamaması nedeniyle kadroda tercih edilmedi. Fransız ekibinde sadece 18 maça çıkabilen Jese Rodriguez, 2 gol kaydedebildi.



