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  4. SON DAKİKA | Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

SON DAKİKA | Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

12.01.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rekabet Kurulu, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullara soruşturma başlattı. İstanbul'da 5, Ankara'da 13 özel okul hakkında Rekabet Kurulu tarafından "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla" soruşturma başlatıldığı açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da bazı özel okullar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu tarafından "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla" toplamda 13 özel okul hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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ANKARA'DA 13 OKUL HAKKINDA SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren;

  1. ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,
  2. Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,
  3. Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,
  4. ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,
  5. Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,
  6. Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,
  7. Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,
  8. Yükselen Koleji Eğitim AŞ
    hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi. "

5 FRANSIZ LİSESİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Ayrıca, İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında da soruşturma açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 10.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına, 22-51/766-M sayı ile karar verdi."

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