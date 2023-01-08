Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi! 'Çok çaylak görüyor ama...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, puan farkını 4'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ

Sarı - lacivertli futbolseverler; takımlarının performansına dair olumsuz yorumlar yaparken, eleştirilerden nasibini alan bir isim de teknik direktör Jorge Jesus oldu.

DİLMEN'DEN UYARI

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise Jorge Jesus'a Arda Güler konusunda uyarılarda bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...

"KESİNLİKLE BİR KALECİ ALMASI LAZIM"

"Fenerbahçe'nin kesinlikle bir kaleci alması lazım. Altay'dan iyisi de olur kötüsü de olur. Fenerbahçe taraftarlarını iyi tanıyorum. Şu anki psikoloji ile sezonu bitirme ihtimali yok. Bugün suçlu Altay değil yanlış anlaşılmasın."

"JESUS, ARDA'YI ÇAYLAK GÖRÜYOR"

"Arda Güler'in bu takımda bu zamana kadar aldığı sürenin en az beş katı süre alması lazım. Jesus, Arda’yı çok çok çaylak görüyor arda fark yaratan bir oyuncu bu zamana kadar almadığı süreler heba edilmiş süreler."

