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Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti! Twente maçı sonrası canlı yayında Konferans Ligi'nin favorisini açıkladı...

31.08.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan müsabakadan 1-0 galip ayrılan sarı - lacivertliler, toplam skorda 6-1'lik üstünlüğü yakaladı ve adını gruplara yazdırdı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi ve dikkat çeken bir kehanette bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti! Twente maçı sonrası canlı yayında Konferans Ligi'nin favorisini açıkladı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplamda 6-1'lik skoru elde ederek adını grup etabına yazdıran taraf oldu.

Bu sezon oynadığı 8 resmi maçtan 8 galibiyetle ayrılan ve iyi bir form grafiği yakalayan sarı - lacivertlilerde tur sevinci yaşanırken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Fenerbahçe'nin futbolunu yorumlayan Dilmen, öne çıkan bir kehanette bulundu. İşte Dilmen'in sözleri;

"EN İYİ YERLİ KADRO FENERBAHÇE'DE"

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"İsmail Kartal'ın şu özelliklerini seviyorum. Saçma sapan riskler almıyor ve oyuncudan da anlıyor. Fenerbahçe, bence ligin en iyi yerli kadrosuna sahip. Fenerbahçe'den bir yerli 11 çıkarayım, ilk 4'e oynar. Fenerbahçe'nin iyi yerlileri var."

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLUR"

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"Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da en az çeyrek final oynamaması benim için sürpriz olur."

"ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ..."

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"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk için favorilerden birini Fenerbahçe görüyorum. Dört takım sayacaksam, bir tanesi Fenerbahçe olur."

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