Son dakika: Rıdvan Dilmen'den olay yaratan benzetme: "Fatih Terim gibi..."

Son dakika: Beşiktaş, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmiş ve oynadığı oyunla taraftarlarının beğenisini kazanmıştı. Yeni teknik direktörüyle ikinci maçına çıkan siyah - beyazlıların performansı, spor kamuoyunda da geniş yer buldu. Hatta teknik direktör Valerien Ismael için Fatih Terim benzetmesi yapıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Siyah - beyazlılar, rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve taraftarlarını sevince boğdu.

Beşiktaş'ın özellikle teknik direktör Valerien Ismael göreve geldikten sonra ortaya koyduğu performans ise gündemde oldukça geniş bir yer buldu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Fransız çalıştırıcı için çarpıcı bir benzetmede bulundu.

"FATİH TERİM TARZI BİR HOCA"

Dilmen; Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'den örnek vererek, "Beşiktaş, Fatih Terim tarzında bir teknik direktör bulmuş." ifadelerini kullandı.

GHEZZAL'A DA ÖVGÜLER

Rıdvan Dilmen ayrıca Ghezzal'a da bir parantez açarak, "2 maçtır çok iyi oynuyor Ghezzal. Attığı pas, gördüğüm en iyi asistlerden biri." dedi.



