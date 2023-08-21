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Son dakika: Rıdvan Dilmen'den olay yaratan kehanet! Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu için derece bile verdi...

21.08.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle Samsunspor engelini geçen Fenerbahçe için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir kehanet geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve haftayı lider kapattı. Galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko ile Sebastian Szymanski kaydetti.

Süper Lig'de 2'de 2 yapan tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda eşleştiği Twente maçına gözünü dikti.

Sarı - lacivertliler için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Dilmen, Fenerbahçe'nin gruplara kalması halinda Avrupa'daki macerası hakkında kehanette bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in TV 8,5'taki yorumları;

"GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADRO..."

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"23-24 kişilik kadro, Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosudur. Tekrar söylüyorum. Ben Cemil - Osman - Önder forvetleriyle büyüdüm. O zamandan beri gördüğüm en güçlü kadro bu."

"ÇOK BÜYÜK OYUNCU ALMIŞ FENERBAHÇE"

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"Icardi için söylediğim her neyse santrfor olarak, orta saha olarak Dusan Tadic için söylüyorum. Çok büyük oyuncu almış Fenerbahçe, her yönüyle. Savunmadan top alışı, servisi, oyunun yönünü değiştirmesi..."

"YARI FİNAL SÜRPRİZ OLMAZ"

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"Fenerbahçe'nin Twente'yi geçmesi halinde Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım."

"DERBİLER DIŞINDA PUAN KAYBETMESİ..."

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"Fenerbahçe'nin içeride dışarıda, derbiler ve Trabzonspor ile Adana Demirspor maçları dışında puan kaybetmesi sürpriz olur."

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