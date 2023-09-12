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Son dakika: Rıdvan Dilmen, Japonya - Türkiye maçı oynanırken daha fazla dayanamadı! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert çıkış...

12.09.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, dostluk maçında Belçika'da Japonya ile karşı karşıya geldi. Maçta henüz 36. dakika oynanırken, 3-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar'ın saha içindeki performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın oynandığı esnada sosyal medya platformu X'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çıkıştı. Dilmen'in ifadeleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri'nin 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, Belçika'da düzenlenen dostluk karşılaşmasında bu kez Japonya ile kozlarını paylaştı. Henüz 36. dakikada 3-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı ise 3-1 geride kapatmıştı.

DİLMEN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

A Milli Takımımızın saha içi performansı ve Stefan Kuntz'un tercihleri sosyal medyada eleştirilirken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de müsabaka esnasında X'ten flaş bir değerlendirmede bulundu.

"ACABA MAÇIN BİTMESİNİ Mİ BEKLESEYDİNİZ"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Bir puan kaybında ani karar vermemek gerekiyor." sözlerini alıntılayan Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Mehmet Büyükekşi! Acaba bu açıklamayı yapmak için Japonya maçının bitmesini mi bekleseydiniz!"

Rıdvan Dilmen'in henüz maç devam ederken bu yorumu yapması, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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