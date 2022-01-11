SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Samandıra'ya indi! Ali Koç futbolcuları çok sert uyardı! 'Yollarımızı ayıralım'

SON DAKİKA: Samandıra'ya indi! Ali Koç futbolcuları çok sert uyardı! 'Yollarımızı ayıralım'

11.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu, Samandıra Can Bartu Tesislerinde oyuncularla bir araya geldi. Takımın kötü gidişatından dolayı böyle bir toplantı yapma gereği duyan Ali Koç, oyuncularına sert uyarılarda bulundu. Ali Koç yaptığı konuşmada, "Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Samandıra'ya indi! Ali Koç futbolcuları çok sert uyardı! 'Yollarımızı ayıralım'

Son dakika haberleri Fenerbahçe'den gelmeye devam ediyor. Kulüpte kötü gidişatı önlemek için oyuncularla bir araya gelen Ali Koç çok net ifadeler kullandı. Yönetim Kurulu ile birlikte Samandıra Can Bartu tesislerine gitme kararı alan Koç, oyuncuları son kez uyardı. Çok net ifadeler kullanan Ali Koç sosyal medyada gündem oldu.

"YOLLARIMIZI AYIRALIM"

693506-1994608457

Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada; “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz.Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin," ifadelerini kullandı.

LİG, KUPA, AVRUPA

06102021111019_7558558_11_10-1

Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, bu süreçte ayağa kalkıp, Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası’nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

FUTBOLCULARA TALİMAT

ali-koc_7830

Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaad eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması talimatı verdi.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

alikocbaskan1200yni_2

Sözlerini; “Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız.” ifadeleri ile noktalayan Ali Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Fenerbahçe, Adana Demir'e mağlup olduFenerbahçe, Adana Demir'e mağlup oldu
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı araçtan çıkan atkı yürekleri burktu

Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı araçtan çıkan atkı yürekleri burktu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.