Son dakika: Şampiyon Trabzonspor, Altay'a takılmadı! İstanbul, Trabzon gibi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Altay ile İstanbul'da dolu tribünler önünde karşılaştı. Bordo - mavili taraftarların akın ettiği mücadelede kazanan Trabzonspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay'ı konuk etti.

Medical Park Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada kendi kalesine İbrahim Öztürk ve 84. dakikada penaltıdan Anthony Nwakaeme kaydetti. Altay'ın sayısı ise 70. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.

Bu sonucun ardından daha önce şampiyonluğunu ilan etmiş olan Trabzonspor, puanını 81'3 yükseltti. Küme düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşen Altay ise 34 puanla 18. sırada yer aldı.

Trabzonspor, ligin son haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Altay ise Kasımpaşa'yı konuk ederek sezonu tamamlayacak.

MAÇ ÖNCESİNDE ALKIŞ

Altaylı futbolcular, maç öncesinde şampiyon Trabzonspor'un futbolcularını alkışladı.

SERKAN ASAN KESTİ, İBRAHİM ÖZTÜRK KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 19. dakikasında sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Serkan Asan'ın ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen İbrahim Öztürk'ün vuruşu kendi kalesine gitti ve bordo - mavili takım 1-0 öne geçti.

RODRIGUEZ'DEN HARİKA GOL

Altay'da müsabakanın 70. dakikasında sol kanattan gelen Martin Rodriguez, ceza yayına doğru yöneldi. Topu sağ ayağına çeken Rodriguez'in yay üzerinden vuruşu üst köşeden ağlarla buluştu ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

NWAKAEME, PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 81. dakikasında Edin Visca, rakibinin müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nwakaeme'nin vuruşunu kaleci Cihan kurtardı. Hakem Kadir Sağlam, kalecinin ihlal yaptığını işaret ederek penaltıyı tekrarlattı. Atışı kullanmak için tekrar topu alan Nwakaeme, bu kez ağları sarstı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynadığı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.

