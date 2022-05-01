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Son dakika: Şampiyon Trabzonspor'un kasasına ne kadar girecek? Trabzonspor'un kazanacağı para belli oldu...

30.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında şampiyonluğunu ilan etti. Bordo - mavili taraftarlar, takımlarının ne kadar para kazanacağını merak etmeye başladılar. Peki Trabzonspor kaç para kazanacak? Trabzonspor, şampiyonluğu sonrasında kasasını kaç parayla dolduracak? İşte tüm bu soruların cevabı...

Son dakika: Şampiyon Trabzonspor'un kasasına ne kadar girecek? Trabzonspor'un kazanacağı para belli oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Bordo - mavililer şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlarken, taraftarlar gelecek sezonu düşünmeye şimdiden başladı. Bordo - mavili futbolseverler, Trabzonspor'un kasasına ne kadar gireceğini merak ederken, şampiyonun toplamda kaç para kazanacağı ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un zaferi sonrasında şampiyonluk primi olan 45 milyon TL'yi bordo - mavili takıma verecek.

76.1 MİLYON TL

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Süper Lig'de geride bırakılan 34 haftada hanesine 23 galibiyet ve 10 beraberlik yazdıran Trabzonspor, maç başı primlerden büyük bir kazanç elde etti. Bordo - mavililer, maç performanslarından toplamda 76,1 milyon TL'lik para ödülünü kasasına koydu.

*- Süper Lig galibiyet primi: 2,7 milyon TL

  • Beraberlik primi 1,4 milyon TL*

ŞAMPİYONLAR LİGİ NASIL OLACAK?

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Trabzonspor, normal durumda UEFA sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olacak. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus ekipleri için men kararlarının devam etmesi halinde bordo-mavililer, play-off turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi durumunda Devler Ligi gruplarına katılım sağlayacak.

15,64 MİLYON EURO

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Bordo - mavili ekip, gruplara kalması halinde 15,64 milyon euro'yu kasasına koyacak. Bu para, yayın gelirleriyle beraber 20 milyon euro'yu bulacak.

GALİBİYETE 2.8 MİLYON EURO

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik için de kulüplere ödeme yapıyor. Trabzonspor, grup aşamasına kalırsa galibiyet başına 2,8 milyon euro, her beraberlik başına da 930 bin euro kazanabilecek.

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