Son dakika: Şampiyon Trabzonspor'un kasasına ne kadar girecek? Trabzonspor'un kazanacağı para belli oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Bordo - mavililer şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlarken, taraftarlar gelecek sezonu düşünmeye şimdiden başladı. Bordo - mavili futbolseverler, Trabzonspor'un kasasına ne kadar gireceğini merak ederken, şampiyonun toplamda kaç para kazanacağı ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un zaferi sonrasında şampiyonluk primi olan 45 milyon TL'yi bordo - mavili takıma verecek.

76.1 MİLYON TL

Süper Lig'de geride bırakılan 34 haftada hanesine 23 galibiyet ve 10 beraberlik yazdıran Trabzonspor, maç başı primlerden büyük bir kazanç elde etti. Bordo - mavililer, maç performanslarından toplamda 76,1 milyon TL'lik para ödülünü kasasına koydu.

*- Süper Lig galibiyet primi: 2,7 milyon TL

Beraberlik primi 1,4 milyon TL*

ŞAMPİYONLAR LİGİ NASIL OLACAK?

Trabzonspor, normal durumda UEFA sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olacak. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus ekipleri için men kararlarının devam etmesi halinde bordo-mavililer, play-off turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi durumunda Devler Ligi gruplarına katılım sağlayacak.

15,64 MİLYON EURO

Bordo - mavili ekip, gruplara kalması halinde 15,64 milyon euro'yu kasasına koyacak. Bu para, yayın gelirleriyle beraber 20 milyon euro'yu bulacak.

GALİBİYETE 2.8 MİLYON EURO

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik için de kulüplere ödeme yapıyor. Trabzonspor, grup aşamasına kalırsa galibiyet başına 2,8 milyon euro, her beraberlik başına da 930 bin euro kazanabilecek.

