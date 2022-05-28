Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde maçın TV8'de yayınlanacağı açıklanmış ve yorumculuk koltuğunda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in oturacağı duyurulmuştu.
Tecrübeli teknik direktör, final maçının başlamasının ardından yorumlarıyla spiker Gökhan Abdik'e eşlik etti.
Real Madrid'in 43. dakikada bulduğu gol sonrası VAR'ın vereceği kararı değerlendiren Terim, "İptal kararı gelirse ofsayttan gelir" dedi ve gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu pozisyon sonrasında oyun devam etti ve Liverpool kalecisi Alisson Becker, ayağındaki topu kendisine baskı uygulayan Karim Benzema'ya nişanladı. Yaşanan bu pozisyonun ardından Fatih Terim kahkaha attı.
Bu anı sosyal medyada değerlendiren futbolseverler de Alisson'u Loris Karius'a benzetti.
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