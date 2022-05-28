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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...

28.05.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç, beklendiği gibi büyük bir tempoyla başladı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Liverpool kalecisi Alisson ile Karim Benzema arasındaki bir pozisyon sonrası yorumculuk yapan Fatih Terim kahkaha attı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde maçın TV8'de yayınlanacağı açıklanmış ve yorumculuk koltuğunda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in oturacağı duyurulmuştu.

Tecrübeli teknik direktör, final maçının başlamasının ardından yorumlarıyla spiker Gökhan Abdik'e eşlik etti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Real Madrid'in 43. dakikada bulduğu gol sonrası VAR'ın vereceği kararı değerlendiren Terim, "İptal kararı gelirse ofsayttan gelir" dedi ve gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FATİH TERİM KAHKAHA ATTI

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Bu pozisyon sonrasında oyun devam etti ve Liverpool kalecisi Alisson Becker, ayağındaki topu kendisine baskı uygulayan Karim Benzema'ya nişanladı. Yaşanan bu pozisyonun ardından Fatih Terim kahkaha attı.

KARIUS BENZETMESİ

Bu anı sosyal medyada değerlendiren futbolseverler de Alisson'u Loris Karius'a benzetti.

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