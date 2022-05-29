Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finali, adına yakışır bir şekilde oynandı. Bir tarafta turnuvanın sürpriz takımı Villarreal'i eleyen Liverpool, diğer tarafta ise organizasyon boyunca geri dönüşleriyle konuşulan Real Madrid... Her iki takımın da son saniyeye kadar büyük bir efor sarf ettiği mücadelede kupayı müzesine götüren taraf Real Madrid oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade De France'ta oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve İspanyol ekibi kupayı müzesine götürdü.

???? REAL MADRID AMBARGOSU



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Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

14. KEZ

Müthiş bir turnuva geçiren Real Madrid, şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı 14. kez müzesine götürdü.

COURTOIS DAMGASINI VURDU

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, karşılaşma boyunca yaptığı kurtarışlarla Liverpool takımına izin vermedi ve maça damgasını vurdu.

