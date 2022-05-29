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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in!

29.05.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 90 dakikası nefes kesen müsabaka, büyük bir tempoda oynandı. Her iki takımın da karşılıklı birçok pozisyona girdiği maçta kazanan taraf Vinicius Junior'un attığı golle 1-0'lık skoru yakalayan Real Madrid oldu. İspanyollar, bu zaferle birlikte Şampiyonlar Ligi'ni 14. kez müzesine götürdü. İşte detaylar...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finali, adına yakışır bir şekilde oynandı. Bir tarafta turnuvanın sürpriz takımı Villarreal'i eleyen Liverpool, diğer tarafta ise organizasyon boyunca geri dönüşleriyle konuşulan Real Madrid... Her iki takımın da son saniyeye kadar büyük bir efor sarf ettiği mücadelede kupayı müzesine götüren taraf Real Madrid oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade De France'ta oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve İspanyol ekibi kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

14. KEZ

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Müthiş bir turnuva geçiren Real Madrid, şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı 14. kez müzesine götürdü.

COURTOIS DAMGASINI VURDU

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Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, karşılaşma boyunca yaptığı kurtarışlarla Liverpool takımına izin vermedi ve maça damgasını vurdu.

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