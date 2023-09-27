Son dakika: Şenol Güneş'ten Adana Demirspor maçı sonrası istifa cevabı! 'Yönetim bıraksa ne değişecek?'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M'Baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları ise 79. dakikada Aboubakar ve 89. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, istifa sorusuna da cevap verdi.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

"HEM ÜZGÜNÜM HEM KIZGINIM!"

"Bugün çok hatamız oldu. Hücuma çıkarken kaptırdığımız toplarla yediğimiz 2 gol var. Ne olursa olsun hücum ederken golü bulmamız gerekirken, rakibin kontraya dönük oyununa yenik düştük. "Rakibimiz çok kolay goller buldu. Deplasmanda yumuşak oyun olmaz. Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Hem üzgünüm hem kızgınım. Rakibin oynamasına izin veren bir yapımız oluştu, istemediğimiz bir durum."

"İLK 3 GOLÜ YİYECEKSEK..."

"Hiçbir oyuncumu dışarıda tutmadan söylüyorum, kalitemiz bu olmamalı. Deplasmanda bir rehavet var, bunu değiştireceğiz. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar, yeterli, yetersiz... Değerlendireceğim! İlk 3 golü yiyeceksek, hiç çalışmayalım, oynamaya da gerek yok!"

"YÖNETİM İSTİFA ETSE NE OLACAK?"

"Taraftar kaybettiğinizde tepki gösterir. Yönetimin, oyuncularla bir sorunu yok. Transferler yapılmış, bitmiş. İstifa edince yönetim ne olacak? Oyuncuların, yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey yapılıyor. Sorumluluk sahada oyuncularda ve bende."

"OYUNCULAR İYİ OLMAZSA SORUMLULUĞU BEN ÇEKECEĞİM"

"Hedefimiz şampiyonluğa oynamak. 6 maçta 8 puan kaybettik ama seri yapmak gerekiyor. Pes etmek yok. Aynı oyuncular çok daha iyi oynayacak. Oynamazlarsa, ben çekeceğim sorumluluğu."

