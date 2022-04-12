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Son dakika: Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!

12.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve oynadığı oyunla kendi taraftarlarının büyük tepkisini çeken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı - kırmızılıların stoper oyuncusu Victor Nelsson için ortaya atılan iddia, sosyal medyada gündem oldu. İtalyan basını, Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılarak Zlatan Ibrahimovic'in oynadığı Serie A'ya gideceğini ifade etti.

Son dakika: Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuş ve oynadığı son 5 maçta 3. yenilgisini almıştı. Sarı - kırmızılılar için gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın stoper ikilisinden Nelsson için ortaya atılan iddia Galatasaray taraftarlarında merak uyandırdı.

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray için flaş bir transfer haberi gündeme geldi.

Sezon başında transfer edilen Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edildi.

"GALATASARAY, FİNANSAL OLARAK ZORDA"

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İtalyan basınından FootballNews24.it'in haberine göre; Finansal açıdan zor bir dönem geçiren Galatasaray, Cicaldau ile Nelsson'un bonservislerinden kalan borçlarını ödemekte zorluk çekiyor.

FIORENTINA FIRSAT PEŞİNDE

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Haberde İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'nın durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

TAKSİTLERLE ÖDEME PLANI

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Sezon başında Romanya'nın Craiova takımından kadroya katılan Alexandru Cicaldau'nun 6.5 milyon euro'luk bonservis ücretini 3 yıla bölen sarı-kırmızılılar, bu paranın 500 bin euro'sunu peşin olarak ödemiş, geri kalan bölümünü ise taksitler halinde vereceğini taahhüt etmişti.

VICTOR NELSSON

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Victor Nelsson'un 7 milyon euro olan bonservis bedelinin 1 milyon euro'sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon euro'yu ise 5 yılda taksitler halinde vereceğini Danimarka kulübüne iletmişti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Victor Nelsson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu takimdaki tum oyuncular satilabilir tum takimin yenilenmesi lazim gs dinamiklerini bilen yerli bir hoca takimin basinda gecirilmelidirr.

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