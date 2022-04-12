Son dakika: Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuş ve oynadığı son 5 maçta 3. yenilgisini almıştı. Sarı - kırmızılılar için gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın stoper ikilisinden Nelsson için ortaya atılan iddia Galatasaray taraftarlarında merak uyandırdı.

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray için flaş bir transfer haberi gündeme geldi.

Sezon başında transfer edilen Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edildi.

"GALATASARAY, FİNANSAL OLARAK ZORDA"

İtalyan basınından FootballNews24.it'in haberine göre; Finansal açıdan zor bir dönem geçiren Galatasaray, Cicaldau ile Nelsson'un bonservislerinden kalan borçlarını ödemekte zorluk çekiyor.

FIORENTINA FIRSAT PEŞİNDE

Haberde İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'nın durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

TAKSİTLERLE ÖDEME PLANI

Sezon başında Romanya'nın Craiova takımından kadroya katılan Alexandru Cicaldau'nun 6.5 milyon euro'luk bonservis ücretini 3 yıla bölen sarı-kırmızılılar, bu paranın 500 bin euro'sunu peşin olarak ödemiş, geri kalan bölümünü ise taksitler halinde vereceğini taahhüt etmişti.

VICTOR NELSSON

Victor Nelsson'un 7 milyon euro olan bonservis bedelinin 1 milyon euro'sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon euro'yu ise 5 yılda taksitler halinde vereceğini Danimarka kulübüne iletmişti.



