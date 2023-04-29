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Son dakika: Sezon başında olmamıştı, bu kez imzaya çok yakın! Galatasaray'a büyük müjde! Alexis Sanchez için resmi açıklama geldi...

29.04.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, rakibini devirerek şampiyonluk yolunda elde ettiği avantajı korumayı hedefliyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan sarı - kırmızılılar için sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında görüşülen ancak anlaşma sağlanamamasının ardından transferinden vazgeçilen Alexis Sanchez için flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Sezon başında olmamıştı, bu kez imzaya çok yakın! Galatasaray'a büyük müjde! Alexis Sanchez için resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakayı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefleyen sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sezon başında Alexis Sanchez ile bir görüşme yapıldığını ancak transferin gerçekleşmediğini açıklamıştı.

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde yer alan ismin Alexis Sanchez olduğu belirtildi.

MENAJERİYLE TEMAS HALİNDE

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Marsilya'daki sözleşmesi sona erecek olan Şilili yıldızı yakından takip eden Galatasaray, oyuncunun menajeriyle de temas halinde.

MEKSİKA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

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Meksika Ligi ekiplerinden America'nın peşinde olduğu iddia edilen Alexis Sanchez ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

CF America'nın sportif direktörü Santiago Banos, transfer söylentileri hakkında konuştu. Banos, W Radio'ya yaptığı açıklamada, Alexis Sanchez'in gündemlerinde yer almadığını ifade etti.

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Santiago Banos, "Bir sürü dedikodu var ancak bunlar gerçek değil. İlgilenmediğimiz isimler gündeme gelebiliyor. Her şey için zaman vardır. Bazı iddilar ortaya çıkıyor ve Meksika'ya kadar varıyor." dedi.

Bu sezon Marsilya formasıyla 38 resmi maça çıkan 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 16 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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