Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor çok tatsız! Torino'dan 3-0'lık galibiyet...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Torino ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alan bordo - mavililer, bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avusturya'nın Kitzbühel kasabasında oynanan müsabaka, Torino'nun 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golleri 20. ve 22. dakikada Radonjic ile 55. dakikada Demba Seck kaydetti.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bordo mavililer, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup ederken, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalmıştı. Bordo - mavililer, Torino maçında aldığı sonuçla birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda ilk kez yenilmiş oldu.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Elmalı, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Denswil'e bıraktı.



