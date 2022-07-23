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Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor çok tatsız! Torino'dan 3-0'lık galibiyet...

23.07.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsanmında üçüncü hazırlık maçına Torino karşısında çıktı. Bordo - mavili ekibin yeni transferlerinin de forma giydiği müsabaka, Torino'nun 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı üçüncü maçta ilk mağlubiyetini almış oldu. Ayrıca bordo - mavililerin yeni transferi Eren Elmalı da mücadelede sakatlandı.

Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor çok tatsız! Torino'dan 3-0'lık galibiyet...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Torino ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alan bordo - mavililer, bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avusturya'nın Kitzbühel kasabasında oynanan müsabaka, Torino'nun 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golleri 20. ve 22. dakikada Radonjic ile 55. dakikada Demba Seck kaydetti.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

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Bordo mavililer, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup ederken, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalmıştı. Bordo - mavililer, Torino maçında aldığı sonuçla birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda ilk kez yenilmiş oldu.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

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Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Elmalı, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Denswil'e bıraktı.


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